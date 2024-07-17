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ضبط باكستاني لاقتنائه وعرضه 9 كائنات مفترسة ومهددة بالانقراض

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الرياض - محمد الوسيري - ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي، بالتعاون مع المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، مقيمًا من الجنسية الباكستانية مخالفًا لنظام البيئة واللائحة التنفيذية لحماية الكائنات الفطرية ومنتجاتها ومشتقاتها، لاقتنائه وعرضه كائنات فطرية في منطقة حائل، منها (9) كائنات مفترسة ومهددة بالانقراض، وجار استكمال الإجراءات النظامية بحق صاحب الموقع.

وأوضحت القوات أنه تم تسليم الكائنات للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، مؤكدةً أن عقوبة ‏عرض الكائنات الفطرية المهددة بالانقراض السجن لمدة تصل إلى (10) سنوات، وغرامة تصل إلى (30) مليون ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وحثت على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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