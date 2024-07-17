شكرا لقرائتكم جامعة الباحة تعلن موعد قبول ذوي الإعاقة المعفيين من اختبارات القدرات والتحصيلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت جامعة الباحة ممثلة في عمادة القبول والتسجيل اليوم، عن بدء استقبال طلبات القبول للعام الجامعي 1446هـ برنامج البكالوريوس لذوي الإعاقة المعفيين من اختبارات القدرات والتحصيلي، اعتباراً من يوم الأحد 15 من الشهر الحالي, وذلك وفق الضوابط والآليات التي ستعلنها العمادة على الموقع الرسمي.

إعفاء 8 فئات

يذكر أن مجلس شؤون الجامعات أصدر قرارًا يقضي بإعفاء 8 فئات من الأشخاص ذوي الإعاقة، من اختبار القدرات والتحصيلي للقبول في الجامعات، وتشمل هذه الفئات: الإعاقة السمعية، والإعاقة البصرية، وصعوبات التعلم، واضطرابات التوحد، والاضطرابات السلوكية والانفعالية، والإعاقة الجسمية والصحية، واضطراب اللغة والكلام، وفرط الحركة وتشتت الانتباه.