اخبار السعوديه

إعلان نتائج المرشحين للقبول المبدئي بكلية الملك فهد الأمنية

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

شكرا لقرائتكم إعلان نتائج المرشحين للقبول المبدئي بكلية الملك فهد الأمنية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن نتائج المرشحين للقبول المبدئي للمتقدمين للالتحاق بدورة تأهيل الضباط الجامعيين رقم (54) للعام الدراسي 1446هـ بكلية الملك فهد الأمنية.

دورة تأهيل الضباط الجامعيين

ولمعرفة نتائج المرشحين للقبول عبر الموقع الإلكتروني على منصة وزارة الداخلية الإلكترونية (أبشر توظيف) www.jobs.sa .

قد يهمّك أيضاً

بدء إجراءات القبول في كلية الملك فهد الأمنية
شروط القبول والتسجيل في كلية الملك فهد الأمنية
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا