شكرا لقرائتكم إعلان نتائج المرشحين للقبول المبدئي بكلية الملك فهد الأمنية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن نتائج المرشحين للقبول المبدئي للمتقدمين للالتحاق بدورة تأهيل الضباط الجامعيين رقم (54) للعام الدراسي 1446هـ بكلية الملك فهد الأمنية. دورة تأهيل الضباط الجامعيين ولمعرفة نتائج المرشحين للقبول عبر الموقع الإلكتروني على منصة وزارة الداخلية الإلكترونية (أبشر توظيف) www.jobs.sa . قد يهمّك أيضاً