شكرا لقرائتكم خبر عن إعلان نتائج المرشحين للقبول بدورة تأهيل الضباط الجامعيين بكلية الملك فهد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن نتائج المرشحين للقبول المبدئي للمتقدمين للالتحاق بدورة تأهيل الضباط الجامعيين رقم (54) للعام الدراسي 1446هـ بكلية الملك فهد الأمنية.



ولمعرفة نتائج المرشحين للقبول عبر الموقع الإلكتروني على منصة وزارة الداخلية الإلكترونية (أبشر توظيف) www.jobs.sa.

