شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس الشورى يصل إلى مملكة البحرين في زيارة رسمية والان نبدء بالتفاصيل

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الدمام - شريف احمد - وصل معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ إلى مملكة البحرين، في مستهل زيارة رسمية على رأس وفد من المجلس، حيث كان في استقبال معاليه لدى وصوله مطار البحرين الدولي معالي رئيس مجلس النواب البحريني أحمد بن سلمان المسلم.كما كان في استقبال معاليه عضو مجلس النواب سعادة النائب محمد موسى محمد، كما كان في استقباله القائم بأعمال سفارة المملكة في مملكة البحرين الدكتور أحمد الدلبحي، وعدد من مسؤولي مجلس النواب، وعدد من منسوبي السفارة.