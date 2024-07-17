انخفاض القضايا العامة بالربع الثالث من 2024

انخفضت عدد القضايا العامة المنجزة والاحكام حتى الربع الثالث من العام الجاري مقارنة بالعام المنصرم، وبلغ عدد القضايا المنجزة 9115 والأحكام 8230 حكمًا، في المقابل سجلت عدد القضايا المنجزة خلال عام 2023، ارتفاعًا بلغ 186.321 قضية منجزة، وعدد الأحكام 167.604حكمًا.

وأوضح المستشار القانوني، نواف أحمد، أن القضايا العامة عادة ما تكون جميع القضايا خارج اختصاص المحاكم الآخرى، مثل المطالبات العقارية والنزاعات المتعلقة بالعقار وحالات الحوادث المرورية، والانتهاكات على أموال الغير، والتعدي عليها، وهناك إدارة متخصصة في الجنايات، وغيرها من القضايا التي لا تعود من اختصاص المحاكم الأخرى.

موضحًا أن المحاكم العامة تتكون من دوائر متخصصة، من بينها دوائر للتنفيذ والإثباتات النهائية، وما في حكمها، والتي تخرج عن اختصاصات المحاكم الأخرى، وكتابات العدل ودوائر الفصل في الدعوى الناشئة عن حوادث السير والمخالفات المتبعة عليها في نظام المرور ولائحته التنفيذي.

القضايا المنجزة والأحكام بالمناطق خلال الربع الثالث 2024

- الرياض

3186 قضية منجزة

2864 حكمًا

- مكة المكرمة

2338

2122

- الشرقية

1085

978

- عسير

571

509

- المدينة المنورة

555

513

- تبوك

285

258

- القصيم

253

232

- جازان

243

214

- حائل

223

205

- الجوف

144

126

- الحدود الشمالية

96

87

- نجران

88

74

- الباحة

48

149