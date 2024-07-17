انخفاض القضايا العامة بالربع الثالث من 2024

وأوضح المستشار القانوني، نواف أحمد، أن القضايا العامة عادة ما تكون جميع القضايا خارج اختصاص المحاكم الآخرى، مثل المطالبات العقارية والنزاعات المتعلقة بالعقار وحالات الحوادث المرورية، والانتهاكات على أموال الغير، والتعدي عليها، وهناك إدارة متخصصة في الجنايات، وغيرها من القضايا التي لا تعود من اختصاص المحاكم الأخرى.
موضحًا أن المحاكم العامة تتكون من دوائر متخصصة، من بينها دوائر للتنفيذ والإثباتات النهائية، وما في حكمها، والتي تخرج عن اختصاصات المحاكم الأخرى، وكتابات العدل ودوائر الفصل في الدعوى الناشئة عن حوادث السير والمخالفات المتبعة عليها في نظام المرور ولائحته التنفيذي.
القضايا المنجزة والأحكام بالمناطق خلال الربع الثالث 2024
- الرياض
3186 قضية منجزة
2864 حكمًا
- مكة المكرمة
2338
2122
- الشرقية
1085
978
- عسير
571
509
- المدينة المنورة
555
513
- تبوك
285
258
- القصيم
253
232
- جازان
243
214
- حائل
223
205
- الجوف
144
126
- الحدود الشمالية
96
87
- نجران
88
74
- الباحة
48
149
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