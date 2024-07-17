أمطار مصحوبة برياح نشطة على 3 مناطق

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم، أن الفرصة لا تزال مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مرتفعات مناطق نجران وجازان وعسير. في حين تؤثر الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على طول طريق الساحل الواصل إلى جازان.



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