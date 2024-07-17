اليوم.. وزير السياحة يكشف تفاصيل موسم صيف السعودية 2024

يكشف وزير السياحة أحمد الخطيب اليوم خلال المؤتمر الصحفي الحكومي تفاصيل موسم صيف السعودية 2024. وكانت الهيئة السعودية للسياحة؛ أعلنت الشهر الماضي انطلاق الموسم تحت شعار "تراها"، والذي يستمر حتى نهاية شهر سبتمبر في 7 وجهات سياحية متنوعة، حيث يضم أكثر من 550 منتج سياحي و150 عرضا خاصا لمختلف الفئات



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