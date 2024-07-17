تعرف على روزنامة صيف عسير 2024

نشرت هيئة تطوير منطقة عسير روزنامة صيف عسير 2024، تحت شعار "تراها تهول"، حيث تتضمن الروزنامة على عدد من المواقع والفعاليات السياحية والترفيهية.

ويمكن الاطلاع على الروزنامة من خلال الرابط .

وحرصاً على تنوع وتميز موسم صيف هذا العام، دعمت الهيئة تفعيل مجموعة من التجارب السكنية الترفيهية التي تميزت بطراز معماري من تراث وثقافة المنطقة بأساليب عمرانية حضاريّة مستلهمة من روح عسير، منها مدماك، ترحاب، غيم.

وفي جانب التفعيلات الثقافية تأتي فعاليات قرية المفتاحة وبسطة وقصور أبو سراح وقلاع طبب وقصور العسابلة وقرية بن عضوان وسوق ديرتنا لتخلق لدى الزوار أثراً ثقافياً عن أصالة المنطقة وتراثها العريق.