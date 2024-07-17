شكرا لمتابعة خبر عن ‎الصحة العالمية تؤكد أن المملكة تشهد حراكًا كبيرًا في توطين اللقاحات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الحراك السعودي نحو توطين اللقاحات عبر إنشاء المختبر البيطري الإقليمي المرجعي لتشخيص الأمراض في الرياض “قفزة كبيرة”، بهذه الكلمات

وصفت الدكتورة حنان بلخي، مديرة منظمة الصحة العالمية في منطقة الشرق الأوسط خطوة المملكة نحو إنشاء المختبر الذي يوحد الجهود المتعلقة بصحة الإنسان، والحيوان، والسلامة البيئية، بالحراك السعودي نحو توطين اللقاحات وفقًا لمفهوم الصحة الواحدة.

وأكدت على ضرورة مواجهة التحديات المتنوعة التي تواجهها المنطقة مثل تفشي الأمراض الحيوانية المتكررة، والمشكلات المتعلقة بسلامة الأغذية، والتلوث البيئي الناتج عن تربية المواشي.

وتقول مديرة منظمة الصحة العالمية في الشرق الأوسط إن تعزيز رصد الأمراض ومكافحتها، إلى جانب تطوير اللقاحات المحلية، يوفر الوقاية من مصدر الأمراض الحيوانية، فضلاً عن الارتقاء بسلامة الأغذية.

كما توضح بأن المختبر الذي أعلنت تفاصيله وزارة البيئة والمياه والزراعة يسهم بشكل كبير في البحوث العالمية حول الأمراض الحيوانية وسبل الوقاية منها، وذلك عبر المشاركة في بحوث تسلسل الحمض النووي وأبحاث مسببات الأمراض.

وفي السياق ، أوضح وزير البيئة والمياه والزراعة بالمملكة أن عمليات تصميم وإنشاء المختبر البيطري الإقليمي المرجعي لتشخيص الأمراض في الرياض، سينتهي تنفيذه في الأعوام الـ 3 المقبلة، ويبدأ أعماله في السنة الرابعة.

وكانت وزارة البيئة والمياه والزراعة وقعت عقد إنشاء مختبر بيطري مرجعي إقليمي، بقيمة 175 مليون ريال مع إحدى الشركات الوطنية المتخصصة، بهدف الرصد والسيطرة على انتشار الأمراض الحيوانية، وهو الأمر الذي ينعكس إيجاباً على صحة المواطن، والمقيم، كما يتسق مع حراك رؤية 2030 الصحي في رفع معدلات عمر الإنسان إلى 80 عاماً.