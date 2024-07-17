شكرا لمتابعة خبر عن ولي العهد يهنئ الرئيس مسعود بزشكيان لفوزه بالانتخابات الرئاسية في إيران والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اتصالاً هاتفياً، بفخامة الرئيس الدكتور مسعود بزشكيان، هنأه فيه بمناسبة فوزه بالانتخابات الرئاسية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وأشاد سمو ولي العهد، وفخامة الرئيس الإيراني بما وصلت إليه العلاقات الثنائية بين البلدين من تطور على عدد من الأصعدة، مؤكدين أهمية مواصلة تعزيز التعاون في مختلف المجالات.

وقد أعرب فخامة الرئيس الإيراني، عن شكره وتقديره لسمو ولي العهد على مشاعره الطيبة.