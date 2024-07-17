شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الباحة تعلن مواعيد القبول في برنامج الدراسات العليا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت جامعة الباحة، ممثلة في وحدة الإدارة التنفيذية للدراسات العليا ,اليوم، عن موعد التقديم على برامج الدراسات العليا "ماجستير" للعام الجامعي المقبل 1446هـ، وذلك اعتبارًا من 19 محرم 1446هـ، وحتى 24 من الشهر الحالي، حيث تستقبل العمادة طلبات الراغبين في التقديم على هذه البرامج إلكترونيًا عبر البوابة الإلكترونية للجامعة.

وتتنوع البرامج التي تطرحها الجامعة للعام الجامعي 1446هـ، لتشمل 16 برنامجًا للماجستير في عدد من التخصصات العلمية منها ماجستير العلوم في الأحياء الدقيقة الطبية، وماجستير العلوم في الأحياء الدقيقة، وماجستير العلوم في الطاقة المتجددة، وماجستير العلوم في الإدارة الهندسية، وماجستير العلوم في الذكاء الاصطناعي، وماجستير العلوم في الأمن السيبراني، وماجستير إدارة الأعمال التنفيذي، وماجستير في المحاسبة، والماجستير التنفيذي في إدارة الأوقاف والمنظمات غير الربحية، وماجستير الآداب في الأدب الإنجليزي، وماجستير التربية في الموهبة والإبداع، وماجستير التربية في التربية البدنية، وماجستير التربية في التربية الفنية، وماجستير التربية في المناهج وطرق التدريس، وماجستير التربية في تكنولوجيا التعليم، وماجستير التربية في القيادة التربوية.

ويمكن للراغبين في التقديم التعرف على برامج الدراسات العليا وشروط القبول والرسوم الدراسية من خلال الرابط: https://2u.pw/p1DamBQX.