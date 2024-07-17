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نائب وزير الخارجية يبحث تعزيز العلاقات مع نظيره الكوري

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واس- الرياض 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - استقبل معالي نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، في مقر الوزارة بالرياض، اليوم، معالي النائب الأول لوزير خارجية جمهورية كوريا كيم هونغ.
وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها وتطويرها في شتى المجالات.

بالإضافة إلى مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وحضر الاستقبال، سفير جمهورية كوريا لدى المملكة تشوي بيونغ هيوك.
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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