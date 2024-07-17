ديوان المظالم: 34 ألف دعوى و58 ألف جلسة رقمية خلال الربع الثاني من 2024

وذكر مركز الخدمات القضائية الرقمية بديوان المظالم في تقريره عن الربع السنوي الثاني أن محاكم الديوان عبر جميع دوائرها القضائية عقدت خلال هذا الربع 58,189 جلسة قضائية رقمية، الأمر الذي يسهم في المزيد من اختصار أوقات أطراف العملية القضائية وينعكس إيجابًا في تقليص أمد التقاضي واستمرار رفع معدل الإنجاز.
كما تضمن التقرير أن عدد زوار منصة معين الرقمية 215,360 زائرًا، فيما تجاوز عدد الصفحات المستعرضة مليون وسبع مائة ألف صفحة، حيث يعمل ديوان المظالم بمتابعة مباشرة من معالي رئيس ديوان المظالم من خلال منصاته الرقمية وإجراءات التقاضي عبرها على أن يواكب النهضة التنموية التي تعيشها المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده -حفظهما الله- في سبيل تحقيق الجودة والإنجاز وتوفير الوقت والجهد على المستفيدين، فيما أعلن ديوان المظالم مع نهاية الربع الأول من هذا العام تقليص متوسط أمد التقاضي في كافة المحاكم التابعة له بما يزيد عن 80% خلال ثمانية أعوام.
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