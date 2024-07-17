شكرا لقرائتكم خبر عن وزير السياحة: القطاع يشهد نموًا متسارعًا.. وتدريب 100 ألف سعودي سنويا والان نبدء بالتفاصيل



وأشار إلى أن الوزارة تستثمر 400 مليون ريال سنويًا لتدريب 100 ألف سعودي وسعودية في مختلف مجالات السياحة، بهدف تطوير الكفاءات الوطنية وتعزيز دور القطاع في الاقتصاد الوطني.

نمو بنسبة 10% وكشف الخطيب عن تحقيق نمو بنسبة 10% في عدد السياح خلال النصف الأول من العام الجاري، مع إنفاق إجمالي بلغ 150 مليار ريال.



وأشاد بمنطقة عسير باعتبارها من أهم المصايف في المملكة، مشيرًا إلى تطورها المستمر وتركيزها على السياحة كركيزة أساسية، إذ استقبلت المنطقة 8 ملايين زائر ويعمل بها 50 ألف موظف في القطاع السياحي.

وأعلن الخطيب عن إطلاق كلية السياحة بجامعة الملك خالد، والتي ستقدم برامج تدريبية متطورة وفق أفضل الممارسات العالمية، بهدف إعداد جيل جديد من الكفاءات الدمام - شريف احمد - أكد وزير السياحة، أحمد الخطيب، خلال المؤتمر الصحفي الحكومي اليوم، أن قطاع السياحة السعودي يشهد نموًا متسارعًا، حيث ساهم في توفير 3,5% من إجمالي الوظائف الجديدة في المملكة.وأشار إلى أن الوزارة تستثمر 400 مليون ريال سنويًا لتدريب 100 ألف سعودي وسعودية في مختلف مجالات السياحة، بهدف تطوير الكفاءات الوطنية وتعزيز دور القطاع في الاقتصاد الوطني.وكشف الخطيب عن تحقيق نمو بنسبة 10% في عدد السياح خلال النصف الأول من العام الجاري، مع إنفاق إجمالي بلغ 150 مليار ريال.وأشاد بمنطقة عسير باعتبارها من أهم المصايف في المملكة، مشيرًا إلى تطورها المستمر وتركيزها على السياحة كركيزة أساسية، إذ استقبلت المنطقة 8 ملايين زائر ويعمل بها 50 ألف موظف في القطاع السياحي.وأعلن الخطيب عن إطلاق كلية السياحة بجامعة الملك خالد، والتي ستقدم برامج تدريبية متطورة وفق أفضل الممارسات العالمية، بهدف إعداد جيل جديد من الكفاءات السعودية القادرة على قيادة قطاع السياحة نحو مستقبل واعد.