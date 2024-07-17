إعلان نتائج المرشحين للقبول المبدئي بدورة تأهيل الضباط الجامعيين بكلية الملك فهد الأمنية

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن نتائج المرشحين للقبول المبدئي للمتقدمين للالتحاق بدورة تأهيل الضباط الجامعيين رقم (54) للعام الدراسي 1446هـ بكلية الملك فهد الأمنية. ولمعرفة نتائج المرشحين للقبول عبر الموقع الإلكتروني على منصة وزارة الداخلية الإلكترونية ( أبشر توظيف ) ( اضغط الرابط هنا ) .



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