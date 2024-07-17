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شكرا لمتابعة خبر عن طفلة لوزير السياحة تطلب إيصال سلامها لولي العهد.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعى، مقطع فيديو لفتاة صغيرة تطلب من وزير السياحة ايصال سلامها لولي العهد.
وجاء فى الفيديو وزير السياحة وهو يلتقى بعض المواطنين فى احدى جولاته، واثناء حديثه مع والدة الفتاة والتى تدعى نورسين، وكان والدها يحملها، قالت للوزير: ” بطلب منك طلب، انك تهدى سلامى لولى العهد الأمير محمد بن سلمان”.
ورد الوزير ممازحا الفتاة والحضور : ” يوصل ان شاءالله”.