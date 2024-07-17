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طفلة لوزير السياحة تطلب إيصال سلامها لولي العهد.. فيديو

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الرياض - علي القحطاني - تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعى، مقطع فيديو لفتاة صغيرة تطلب من وزير السياحة ايصال سلامها لولي العهد.

وجاء فى الفيديو وزير السياحة وهو يلتقى بعض المواطنين فى احدى جولاته، واثناء حديثه مع والدة الفتاة والتى تدعى نورسين، وكان والدها يحملها، قالت للوزير: ” بطلب منك طلب، انك تهدى سلامى لولى العهد الأمير ”.

ورد الوزير ممازحا الفتاة والحضور : ” يوصل ان شاءالله”.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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