شكرا لمتابعة خبر عن الحياة الفطرية تباشر موقعاً مخالفاً يعرض كائنات فطرية مهددة بالانقراض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - باشرت فرق التفتيش بالمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية بالتنسيق مع القوات الخاصة للأمن البيئي موقعًا مخالفًا لنظام البيئة ولوائحه التنفيذية في مدينة حائل.

وكان الموقع المخالف يعرض ٣٢ كائنًا فطريًا بينها كائنات مهددة بالانقراض، تضم مفترسات وغزلان ونعام ونسور.

وتم نقل الحيوانات إلى مركز الإيواء التابع للمركز لتلقى العناية البيطرية والخضوع لبرامج إعادة التأهيل.