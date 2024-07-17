وتضم منصة ناجز 4 بوابات "للأفراد، والأعمال، والمحامين، وبوابة الجهات الحكومية"، حيث تتميز بتصنيف العديد من الخدمات حسب الاختصاص؛ ليسهل على المستفيد الحصول على الخدمة العدلية، ومن أبرزها خدمات: القضاء، والتنفيذ، والوكالات والإقرارات، والحالات الاجتماعية، وخدمات التراخيص، وغيرها.
وتوفر المنصة أكثر من 160 خدمة عدلية، يمكن للمستفيدين إجراؤها وفق خطوات بسيطة وميسرة؛ مما يختصر عليهم الجهد والوقت.ويمكن للمستفيدين الحصول على الخدمات العدلية أيضًا من خلال تطبيق "ناجز" المتوفر على جميع متاجر الأجهزة الذكية.
كانت هذه تفاصيل خبر 43 مليون خدمة إلكترونية قدمت للمستفيدين عبر ناجز خلال النصف الأول من 2024 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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