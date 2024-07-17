شكرا لمتابعة خبر عن وزير السياحة : المملكة الأسرع نمواً بين دول العشرين .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكد معالي وزير السياحة أحمد بن عقيل الخطيب أن المملكة الأسرع نموًا بين دول مجموعة العشرين في قطاع السياحة ، حيث حققت نمواً بلغ 135% مقارنة بعام 2019 .

وأوضح الخطيب خلال المؤتمر الصحفي الحكومي ، الذي أقيم في مدينة أبها ، أن هذا النمو يدل على سلامة الخطط والكفاءة التنفيذية للكوادر .

وأضاف : ” ولأجل نجاح خطط التنمية في قطاع السياحة ، لابد من وجود رؤية ، ورؤية ولي العهد كانت واضحة لجعل المملكة في مقدمة أهم دول العالم في السياحة والسفر” .

وأشار معاليه إلى تمتع المملكة بإمكانيات مالية وبالأصول والأجواء الرائعة، إضافة إلى وجود الطاقة البشرية .