شكرا لقرائتكم خبر عن "الشرقية الصحي" يتلقى 19 ألف عرضًا وظيفيًا خلال 24 ساعة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن تجمع الشرقية الصحي عن تلقيه أكثر من 19 ألف عرض وظيفي لموظفيه النشطين خلال 24 ساعة فقط. ويأتي هذا الإعلان كأول إجراءات الانتقال والتحول الصحي في تجمع الشرقية، وهو الأول من بين ثلاث تجمعات صحية المعلن انضمامها في هذه المرحله يتبعه تجمع الرياض الثاني وتجمع القصيم.

وأكد التجمع أن نسبة قبول الموظفين للعروض المرسلة بلغت 99%، حيث التزمت جميع العروض بالقرار 616 الخاص بانتقال الموظفين، وشملت بدل سكن بنسبة 25% وبدل نقل بنسبة 10% من الراتب الأساسي، بالإضافة إلى زيادة سنوية مستمرة.

وتكون بنسبة مئوية من الراتب الأساسي تؤثر بالزيادة على بدل السكن وبدل النقل. كما أنه سيتم ضم خدماتهم السابقة على نظام التأمينات الاجتماعية وتعتبر مكملة لأغراض التقاعد المبكر. مراحل التحول الصحي والجدير بالذكر بأن وزارة الصحة من خلال تحولها الصحي، الذي بدأ منذ انطلاق رؤية المملكة 2030، مر بمراحل عديدة منها التحول الصحي الرقمي والتركيز على الوقاية والصحة العامة، والتحول في تقديم الخدمة من وزارة الصحه بانتقال دور تقديم الخدمات الصحية إلى شركة الصحة القابضة والتي ستقدمها لجميع مناطق المملكة من خلال التجمعات الصحية وغيرها الكثير، مما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 وبرنامج تحول القطاع الصحي للوصول لمجتمع حيوي.

كما ستنعكس هذه الخطوات في التحول الصحي التي ستقدمها التجمعات الصحية على تحسين جودة الخدمات الصحية للمستفيدين، ورفع جودتها وكفاءتها، وتسهيل الوصول إليها، عن طريق تطبيق نموذج الرعاية الصحية الحديث واتباع أفضل الممارسات الصحية، وتفعيل عدد من الخدمات النوعية التي ستسهم في تحسين تجربة المرضى ورفع مستوى رضاهم.