شكرا لقرائتكم خبر عن تجديد جواز السفر إلكترونيًا لمدد الصلاحية من 12 شهرًا وأقل عند تنفيذ العملية والان نبدء بالتفاصيل

تجديد جواز السفر

الدمام - شريف احمد - أوضحت المديرية العامة للجوازات، أن تجديد جوازات سفر المواطنين الراغبين في السفر إلى خارج المملكة إلكترونيًا عبر منصة أبشر سيكون للمدد المتبقية لصلاحية جواز السفر من (12) شهرًا وأقل عند البدء في تنفيذ العملية.ودعت الجوازات الطلاب المبتعثين ومن تتطلب طبيعة أعمالهم وسفرهم وجود مدة أكثر من المدة المقررة عند التجديد في منصة (أبشر) إلى حجز موعد لمراجعة مقار وإدارات المديرية في مناطق ومحافظات المملكة مع اصطحاب ما يثبت ذلك.وأكدت المديرية العامة للجوازات إمكانية استخدام جواز السفر قبل انتهاء صلاحيته بـ (3) أشهر للدول العربية و(6) أشهر لبقية الدول، مشيرة إلى أن بطاقة سجل الأسرة لا تُعد وثيقة سفر.ونوهت بأهمية حمل جواز سفر ساري الصلاحية أو الهوية الوطنية عند السفر إلى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مبينةً أن الهوية الوطنية الرقمية عبر منصتي "أبشر" و"توكلنا" لا تخول صاحبها للسفر خارج المملكة.