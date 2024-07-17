شكرا لقرائتكم خبر عن لدعم المنتجات الزراعية المحلية.. "البيئة" تدشن حملة "موسم حصادها" بأسواق الرياض والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - دشنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، حملة "موسم حصادها" في أسواق التجزئة بالرياض، ضمن جهودها الرامية إلى دعم وتعزيز جودة وسلامة المنتجات الزراعية، وزيادة الوعي بالفوائد الصحية لتناول الفواكه المحلية في مواسمها، ورفع كفاءة منظومة تسويقها؛ دعمًا للمزارعين المحليين وزيادة عوائدهم المالية، وتحقيقًا لمستهدفات رؤية السعودية 2030.
يُشار إلى أن أسواق الخضار والفواكه تنتعش بالمنتجات المحلية الموسمية، وتستمر الوزارة في تنفيذ الجولات الرقابية والتفتيشية في جميع مناطق المملكة؛ للتأكد من وفرة السلع والمنتجات الغذائية، ومدى التزام أصحاب المنشآت التجارية بضوابط الصحة العامة، إلى جانب تشديد الرقابة والإشراف على الأنشطة المختلفة بالأسواق، ومنها اللحوم والأسماك، والماشية والإبل والطيور، والحطب، والأعلاف، والمسالخ وغيرها؛ وذلك وفقًا لنظام الزراعة ولائحته التنفيذية.
وفرة المنتجات الموسميةجاء ذلك إثر جولة قام بها وكيل الوزارة للزراعة المهندس أحمد بن صالح العيادة في الرياض شملت أسواق: (بنده، لولو هايبر، أرزاق القصيم، ثمار العقيلات)، مؤكدًا توفر المنتجات الموسمية من الخضار والفواكه بكميات وفيرة، منوهًا بتفاعل أسواق التجزئة مع حملة "موسم حصادها"، وطرق التعبئة والتغليف المبتكرة لعرض المنتجات المحلية، وأساليب تسويقها، مشيرًا إلى أن الهدف الأساسي من الحملة، هو توعية الجمهور بالفوائد الصحية والغذائية للفواكه المحلية المتنوعة والتي تتوافر في مواسمها خلال العام، بجانب تحقيق حزمة من الأهداف التي تتماشى مع سياسات واستراتيجيات وخطط الوزارة.
تنفيذ الجولات الرقابية والتفتيشيةوالتقى وكيل الوزارة للزراعة بمسؤولي أسواق التجزئة، وتجار الخضار والفاكهة، وعددًا من أصحاب المزارع، وأكدوا له توفر المنتجات الزراعية، وسهولة إمداد السوق بالمنتجات التي يقبل عليها المستهلكون خلال الموسم.
يُشار إلى أن أسواق الخضار والفواكه تنتعش بالمنتجات المحلية الموسمية، وتستمر الوزارة في تنفيذ الجولات الرقابية والتفتيشية في جميع مناطق المملكة؛ للتأكد من وفرة السلع والمنتجات الغذائية، ومدى التزام أصحاب المنشآت التجارية بضوابط الصحة العامة، إلى جانب تشديد الرقابة والإشراف على الأنشطة المختلفة بالأسواق، ومنها اللحوم والأسماك، والماشية والإبل والطيور، والحطب، والأعلاف، والمسالخ وغيرها؛ وذلك وفقًا لنظام الزراعة ولائحته التنفيذية.