شكرا لمتابعة خبر عن مكافأة 4 رواتب لموظفي الخدمة المدنية المنتقلين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف وكيل الموارد البشرية في وزارة الصحة عبد الرحمن العيبان، عن صرف مكافأة انتقال ، كمكافأة إضافية لموظفي الخدمة المدنية المنتقلين من وزارة الصحة لشركة الصحة القابضة بحد أقصى 4 رواتب .

وأوضح وكيل وزارة الصحة للموارد البشرية أن مكافأة الانتقال ستمثل 16% من الراتب الأساسي حسب قرار مجلس الوزراء 616 .

والجدير بالذكر أن مجلس إدارة شركة الصحة القابضة، وافق على الهياكل التنظيمية للتجمعات الصحية ، وعلى تسكين الموظفين الذين سينتقلون من وزارة الصحة إلى “القابضة” ، على ألا يقل راتب الموظف عما كان يتقاضاه قبل الانتقال، وسيتم ضم خدمة منسوبي الخدمة المدنية ، وذلك وفق نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية، كما تعد خدمة منسوبي التشغيل الذاتي مكملة بعد انتقالها .