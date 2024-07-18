حملة لتنظيم الرعي وتعزيز السياحة البيئية في المحميات

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دشنت هيئة تطوير محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية أمس الأول حملتها الاتصالية «لحمايتها أثر»، بهدف إبراز نتائج الحماية البيئية على أرض الواقع في محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية ومحمية الملك خالد الملكية منذ التأسيس، للتوعية بالعوائد الإيجابية للحماية البيئية على الأرض والإنسان والحياة الفطرية والنباتات. وأوضح الرئيس التنفيذي للهيئة الدكتور طلال الحريقي أن الحملة تسلط الضوء على نتائج تنفيذ خطط إدارة محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية ومحمية الملك خالد الملكية، والآثار الإيجابية للحماية البيئية، وتنظيم الرعي لأفراد المجتمع المحلي، وتنسيق أنشطة السياحة البيئية وتحديد مناطق الحماية وذات الحساسية البيئية العالية، والذي من شأنه انعكس على تحفيز قدرة مواقع المحمية المختلفة لاستعادة أنظمتها البيئية والعودة تدريجيا لطبيعتها الأصيلة، من خلال المبادرات والمشاريع المنبثقة من استراتيجية الهيئة. الحملة تستعرض: جهود الرقابة البيئية خلال عام 2023م.

رصد المخالفات والملاحظات البيئية.

حماية الموائل الطبيعية.

توعية وإرشاد زوار المحميتين.

مشاريع الهيئة لتعزيز الغطاء النباتي.

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