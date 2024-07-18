شكرا لقرائتكم خبر 22 ألف ساعة تطوعية لخدمة الأيتام بمنطقة الرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أنهى 1,500 متطوع ومتطوعة 22,553 ساعة تطوعية في الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الرياض (إنسان)، خلال النصف الأول من 2024، وبلغت القيمة التقديرية لساعات التطوع حسب سوق العمل أكثر من مليون ريال.

وشملت مجالات التطوع 512 فرصة تطوعية متنوعة في كثير من المجالات، منها؛ المجال النفسي والصحي والإداري والتنظيمي والمجال التربوي التعليمي، إضافة إلى مشاركة 30 متطوعا من كشافة وجوالة إنسان في معسكرات الخدمة العامة بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة، التي تقيمها جمعية الكشافة العربية السعودية لخدمة حجاج بيت الله الحرام.

تأتي هذه الفرص التطوعية حرصا من جمعية إنسان على إشراك الأبناء والمتطوعين، للإسهام في تحقيق رؤية المملكة 2030، التي دعت للوصول إلى مليون متطوع سنويا، إذ تفعّل الجمعية الجانب التطوعي بمزيد من الفعاليات والمبادرات، إحساسا منها بأهمية العمل التطوعي، وفي هذا الإطار فقد حققت الجمعية المركز الأول ضمن الجائزة الوطنية للعمل التطوعي 2022، في مسار تفعيل العمل التطوعي، إضافة إلى اختيار مبادرة مُعِين التطوعية من قبل المعيار الوطني السعودي للتطوع، لتضمينها في كتاب يضم أبرز التجارب الناجحة في العمل التطوعي.

التطوع في الجمعية

1,500 متطوع ومتطوعة

22,553 ساعة تطوعية

القيمة التقديرية مليون ريال