22 ألف ساعة تطوعية لخدمة الأيتام بمنطقة الرياض

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وشملت مجالات التطوع 512 فرصة تطوعية متنوعة في كثير من المجالات، منها؛ المجال النفسي والصحي والإداري والتنظيمي والمجال التربوي التعليمي، إضافة إلى مشاركة 30 متطوعا من كشافة وجوالة إنسان في معسكرات الخدمة العامة بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة، التي تقيمها جمعية الكشافة العربية السعودية لخدمة حجاج بيت الله الحرام.
تأتي هذه الفرص التطوعية حرصا من جمعية إنسان على إشراك الأبناء والمتطوعين، للإسهام في تحقيق رؤية المملكة 2030، التي دعت للوصول إلى مليون متطوع سنويا، إذ تفعّل الجمعية الجانب التطوعي بمزيد من الفعاليات والمبادرات، إحساسا منها بأهمية العمل التطوعي، وفي هذا الإطار فقد حققت الجمعية المركز الأول ضمن الجائزة الوطنية للعمل التطوعي 2022، في مسار تفعيل العمل التطوعي، إضافة إلى اختيار مبادرة مُعِين التطوعية من قبل المعيار الوطني السعودي للتطوع، لتضمينها في كتاب يضم أبرز التجارب الناجحة في العمل التطوعي.
التطوع في الجمعية
- 1,500 متطوع ومتطوعة
- 22,553 ساعة تطوعية
- 512 فرصة تطوعية متنوعة
- 30 متطوعا بمعسكرات الخدمة
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