شكرا لقرائتكم خبر ضخ 300 ألف م3 من المياه يوميا خلال صيف الطائف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تستقبل محافظة الطائف عروس المصايف في موسم الصيف من كل عام أعدادا كبيرة من المصطافين والزوار لما تتمتع به المحافظة من أجواء باردة وأماكن سياحية جاذبة للسياح والمتنزهين.

وأوضحت شركة المياه الوطنية أنها عملت منذ وقت مبكر على وضع الخطط والاستراتيجيات لاستقبال موسم الصيف في محافظة الطائف سعيا منها لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للزوار والسياح والتركيز على توفير كميات المياه اللازمة التي يتم توزيعها وضخها عبر الشبكات في الأحياء والمناطق المخدومة بشبكة المياه في المحافظة، بمتوسط ضخ يومي يتجاوز 300 ألف متر مكعب، وبمعدل ضخ للمياه يصل إلى 23 ساعة يوميا، إضافة إلى جاهزية فرق التشغيل والصيانة الميدانية والتي تعمل على مدار الساعة بنظام الورديات لتقديم كافة الخدمات المائية والبيئية.

وقالت الشركة «إنها هيأت وجهزت محطات التعبئة (الأشياب) في محافظة الطائف والبالغ عددها 13 محطة بكامل طاقتها الاستيعابية، منها 6 محطات تقدم خدماتها لسكان الأحياء غير المخدومة بشبكة المياه في مدينة الطائف خلال موسم الصيف، و7 محطات لتلبية طلبات الصهاريج لسكان المراكز الواقعة شمال وشرق وجنوب محافظة الطائف».

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