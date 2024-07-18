شكرا لقرائتكم خبر ضخ 300 ألف م3 من المياه يوميا خلال صيف الطائف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأوضحت شركة المياه الوطنية أنها عملت منذ وقت مبكر على وضع الخطط والاستراتيجيات لاستقبال موسم الصيف في محافظة الطائف سعيا منها لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للزوار والسياح والتركيز على توفير كميات المياه اللازمة التي يتم توزيعها وضخها عبر الشبكات في الأحياء والمناطق المخدومة بشبكة المياه في المحافظة، بمتوسط ضخ يومي يتجاوز 300 ألف متر مكعب، وبمعدل ضخ للمياه يصل إلى 23 ساعة يوميا، إضافة إلى جاهزية فرق التشغيل والصيانة الميدانية والتي تعمل على مدار الساعة بنظام الورديات لتقديم كافة الخدمات المائية والبيئية.
وقالت الشركة «إنها هيأت وجهزت محطات التعبئة (الأشياب) في محافظة الطائف والبالغ عددها 13 محطة بكامل طاقتها الاستيعابية، منها 6 محطات تقدم خدماتها لسكان الأحياء غير المخدومة بشبكة المياه في مدينة الطائف خلال موسم الصيف، و7 محطات لتلبية طلبات الصهاريج لسكان المراكز الواقعة شمال وشرق وجنوب محافظة الطائف».
ضمان صحة المياه
- العمل على ضمان جودة المياه المقدمة.
- سحب العينات من مصادر المياه الرئيسة.
- إجراء الفحوصات المخبرية عليها.
- سحب 1000 عينة خلال فترة الصيف.
كانت هذه تفاصيل خبر ضخ 300 ألف م3 من المياه يوميا خلال صيف الطائف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.