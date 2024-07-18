اخبار السعوديه

إزالة المركبات التالفة لتحسين المشهد البصري بمكة

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر إزالة المركبات التالفة لتحسين المشهد البصري بمكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

- بواسطة أيمن الوشواش - أزالت أمانة العاصمة المقدسة المركبات المهملة والهياكل التالفة في شوارع وأحياء مكة المكرمة السكنية، وذلك بالتعاون مع شركة البلد الأمين، وبالتنسيق مع الجهات المعنية ذات العلاقة، ضمن سعيها لتحسين المشهد البصري، وتعزيز القضاء على الظواهر المشوهة بالأحياء والمخططات السكنية وتحرير الحركة المرورية.

ونفذت الأمانة حملة شملت الأحياء والشوارع، إذ تمت إزالة 60 مركبة مهملة وهياكل تالفة.

وأوضحت الأمانة، أنها ترصد بشكل مستمر شكاوى وبلاغات عن وجود هياكل تالفة ومهملة، تستغل المواقف وتسهم في ازدحام الشوارع، وتجمع النفايات.

فيما البلاغات الواردة لغرفة العمليات 940 يتم تحويلها على الفور لفرق العمل الميدانية، بهدف سرعة المعالجة، تعزيزا لكفاءة الخدمات البلدية المقدمة.

كانت هذه تفاصيل خبر إزالة المركبات التالفة لتحسين المشهد البصري بمكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا