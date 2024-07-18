إزالة المركبات التالفة لتحسين المشهد البصري بمكة

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ونفذت الأمانة حملة شملت الأحياء والشوارع، إذ تمت إزالة 60 مركبة مهملة وهياكل تالفة.
وأوضحت الأمانة، أنها ترصد بشكل مستمر شكاوى وبلاغات عن وجود هياكل تالفة ومهملة، تستغل المواقف وتسهم في ازدحام الشوارع، وتجمع النفايات.
فيما البلاغات الواردة لغرفة العمليات 940 يتم تحويلها على الفور لفرق العمل الميدانية، بهدف سرعة المعالجة، تعزيزا لكفاءة الخدمات البلدية المقدمة.
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