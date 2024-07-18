جراحة نوعية لجنين داخل الرحم بالمنظار

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - خضع جنين في أسبوعه السادس والعشرين لعملية جراحية لإصلاح عيب خلقي في الحبل الشوكي، باستخدام المنظار الجراحي الجنيني لأول مرة في الشرق الأوسط، كإجراء مبكر يهدف إلى الوقاية من التطور الضار، وتحسين النتائج الوظيفية، وتقليل الحاجة إلى التدخلات الجراحية بعد الولادة؛ مما يخفف تبعاتها على الطفل وذويه في المستقبل، وقد غادرت الأم المستشفى وهي بحالة صحية جيدة لتواصل الحمل حسب الخطة العلاجية.

وهدف الإجراء الجراحي الذي نفذه فريق طبي بمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالرياض، إلى الحفاظ على الجنين داخل الرحم لبقية فترة الحمل، مما يعزز من فرص تطوره الصحي السليم، حيث أجريت العملية باستخدام المنظار الجنيني عبر إحداث ثلاث فتحات صغيرة في الرحم لا تتجاوز 2 ملم عند موضع ظهر الجنين، مع مراقبة حالته خلال الجراحة باستخدام الموجات فوق الصوتية، حيث أُصْلِح العيب الخلقي، وبعد الانتهاء من الجراحة أصبح الحبل الشوكي محمياً تماماً.

وقال قائد الفريق الطبي المنفذ للعملية مدير برنامج تشخيص وعلاج الأجنة الدكتور سعود الشنيفي «إن هذا الإنجاز يعكس التطور الطبي الكبير في مجال الجراحة الجنينية، ويبرز التزام «التخصصي» بتقديم أعلى مستويات الرعاية الصحية».