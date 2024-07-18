شكرا لقرائتكم خبر تكريم فريق طبي عالج مريضة من شلل 10 سنوات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كرم نائب أمير منطقة الجوف متعب بن مشعل، الفريق الطبي بمستشفى الأمير متعب بن عبدالعزيز، بعد نجاحهم في إجراء عملية بالقدمين لإحدى المريضات بالمنطقة التي كانت تعاني من عدم القدرة على المشي منذ 10 سنوات. جاء ذلك خلال استقباله في مكتبه أمس الرئيس التنفيذي لتجمع الجوف الصحي الدكتور حمود بن فهد الشمري والفريق الطبي. وأعرب عن سعادته وفخره بالإنجازات الطبية التي تسجلها المنطقة، منوها بدعم القيادة، وكريم العناية والاهتمام البالغ لما يخدم المواطن والمقيم، في توفير الخدمات الطبية والعلاجية كافة، مبينا أن الإنجازات لن تتحقق إلا بتوفيق الله ثم بإخلاص أبناء الوطن. وقدم الرئيس التنفيذي لتجمع الجوف الصحي الشكر لأمير المنطقة ونائبه على دعمهم المتواصل لما يرتقي بالخدمات الصحية في المنطقة.

كانت هذه تفاصيل خبر تكريم فريق طبي عالج مريضة من شلل 10 سنوات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.