إنهاء 34 ألف دعوى بمحاكم المظالم خلال 3 أشهر

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أنجز ديوان المظالم، ممثلا في مركز الخدمات القضائية الرقمية، 34,254 دعوى خلال الربع الثاني من 2024م في كافة محاكم ديوان المظالم من مختلف مناطق المملكة، ما نسبته 49% من حجم العمل خلال ذات الربع، حيث بلغ المقيد من دعاوى خلال ذات الفترة 31,082 دعوى بمختلف مراحل التقاضي. وذكر مركز الخدمات القضائية الرقمية بديوان المظالم في تقريره عن الربع السنوي الثاني أن محاكم الديوان عبر جميع دوائرها القضائية عقدت خلال هذا الربع 58,189 جلسة قضائية رقمية. المظالم في الربع الثاني: إنجاز 34,254 في كافة المحاكم.

ما نسبته 49% من حجم العمل.

عدد الدعاوى المقيدة 31,082 دعوى.

58,189 جلسة قضائية رقمية.

عدد زوار منصة معين 215,360.

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