شكرا لقرائتكم خبر 43 مليون خدمة الكترونية قضائية عبر «ناجز» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وتضم منصة ناجز 4 بوابات للأفراد والأعمال والمحامين، وبوابة الجهات الحكومية، حيث تتميز بتصنيف عدد من الخدمات حسب الاختصاص؛ ليسهل على المستفيد الحصول على الخدمة العدلية، ومن أبرزها خدمات: القضاء والتنفيذ والوكالات والإقرارات والحالات الاجتماعية وخدمات التراخيص وغيرها.
وتوفر المنصة أكثر من 160 خدمة عدلية، يمكن للمستفيدين إجراؤها وفق خطوات بسيطة وميسرة؛ مما يختصر عليهم الجهد والوقت.
ويمكن للمستفيدين الحصول على الخدمات العدلية أيضا من خلال تطبيق «ناجز» المتوفر على جميع متاجر الأجهزة الذكية.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.