شكرا لقرائتكم خبر 43 مليون خدمة الكترونية قضائية عبر «ناجز» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قدمت وزارة العدل 43 مليون خدمة عبر منصة ناجز Najiz.sa، خلال النصف الأول من العام الحالي 2024، دون الحاجة إلى زيارة المقار العدلية، عبر تمكينهم من خدمات: القضاء، التنفيذ، التوثيق، وغيرها من الخدمات عن بعد، بالجودة والكفاءة نفسها.

وتضم منصة ناجز 4 بوابات للأفراد والأعمال والمحامين، وبوابة الجهات الحكومية، حيث تتميز بتصنيف عدد من الخدمات حسب الاختصاص؛ ليسهل على المستفيد الحصول على الخدمة العدلية، ومن أبرزها خدمات: القضاء والتنفيذ والوكالات والإقرارات والحالات الاجتماعية وخدمات التراخيص وغيرها.

وتوفر المنصة أكثر من 160 خدمة عدلية، يمكن للمستفيدين إجراؤها وفق خطوات بسيطة وميسرة؛ مما يختصر عليهم الجهد والوقت.

ويمكن للمستفيدين الحصول على الخدمات العدلية أيضا من خلال تطبيق «ناجز» المتوفر على جميع متاجر الأجهزة الذكية.