72 عملية جراحية لزراعة الكلى بـ14 مليون ريال للمحتاجين

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تأتي هذه المبادرة كجزء من جهود الصندوق لتقديم الرعاية الطبية اللازمة لمرضى الفشل الكلوي، وتحسين جودة حياتهم، وتم تنفيذ المبادرة بدعم من مصرف الراجحي، ومجموعة الدكتور سليمان الحبيب.
شمل هذا الدعم جميع مراحل الرعاية الطبية، بدءا من الفحوص الطبية اللازمة قبل الجراحة، مرورا بإجراء العمليات الجراحية، وانتهاء بمرحلة الرعاية اللاحقة.
الدعم يشمل:
- جميع مراحل الرعاية الطبية.
- بدءا من الفحوص الطبية اللازمة.
- مرورا بإجراء العمليات الجراحية.
- انتهاء بمرحلة الرعاية اللاحقة.
- اختيار المرضى بناء على معايير دقيقة.
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