شكرا لقرائتكم خبر 72 عملية جراحية لزراعة الكلى بـ14 مليون ريال للمحتاجين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن صندوق الوقف الصحي، بالتعاون مع القطاع الخاص، دعم تكاليف 72 عملية جراحية ناجحة لزراعة الكلى، خصصت لمن ليست لديهم أهلية علاج من المرضى، وذلك ضمن المبادرات الصحية المتنوعة بين الصندوق والجهات الأخرى، بكلفة 14 مليون ريال، استفاد منها عدد من المرضى للفئة العمرية من 20 وحتى 79 عاما، منهم 55 ذكرا و17 أنثى.

تأتي هذه المبادرة كجزء من جهود الصندوق لتقديم الرعاية الطبية اللازمة لمرضى الفشل الكلوي، وتحسين جودة حياتهم، وتم تنفيذ المبادرة بدعم من مصرف الراجحي، ومجموعة الدكتور سليمان الحبيب.

شمل هذا الدعم جميع مراحل الرعاية الطبية، بدءا من الفحوص الطبية اللازمة قبل الجراحة، مرورا بإجراء العمليات الجراحية، وانتهاء بمرحلة الرعاية اللاحقة.

الدعم يشمل: