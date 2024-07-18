برنامج وطني للمعادن وتمديد مشروع جدة التاريخية سنتين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وافق مجلس الوزراء برئاسة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان ، خلال جلسته أمس الأول في جدة، على تمديد مدة برنامج مشروع جدة التاريخية سنتين إضافيتين.

كما وافق على إنشاء برنامج وطني للمعادن يرتبط بوزارة الصناعة والثروة المعدنية.

وفي مستهل الجلسة، اطلع مجلس الوزراء على مجمل المحادثات التي جرت خلال الأيام الماضية، بين المملكة ومختلف الدول الشقيقة والصديقة، ومنها الرسالة التي تلقاها ولي العهد رئيس مجلس الوزراء من أمير دولة قطر، وتتصل بالعلاقات الثنائية الأخوية.

وأوضح وزير الإعلام سلمان الدوسري، أن المجلس تناول نتائج مشاركات المملكة في عدد من الاجتماعات الإقليمية والدولية، في سياق جهودها الهادفة إلى دعم العمل الجماعي، ومد جسور التنسيق والتضامن، للوصول إلى عالم يسوده النماء والازدهار، وينعم بالأمن والاستقرار.

وجدد مجلس الوزراء، ما أكدته المملكة خلال اجتماعات المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، من دعمها ترسيخ التعاون الدولي لحظر جميع أنواع أسلحة الدمار الشامل ومنع انتشارها، وأهمية دور المنظمة في صون الأمن والسلم الدوليين، والتنفيذ الكامل والفاعل لجميع أحكام اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية.

وتابع المجلس تطورات القضايا السياسية، إقليميا ودوليا، مشددا على أهمية تعزيز النظام الدولي القائم ليكون حصنا منيعا ضد الفوضى والصراعات، وعلى ضرورة توفير إطار للتعاون والتعايش السلمي بين الدول، في ظل ما يشهده العالم من تحديات وأزمات.

ودان مجلس الوزراء، بشدة، استمرار مجازر الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني، مجددا المطالبة بالوقف الفوري والدائم لإطلاق النار، وتوفير الحماية للمدنيين العزّل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتأكيد على ضرورة تفعيل آليات المحاسبة الدولية إزاء الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة للقانون الدولي الإنساني، وقرارات الشرعية الدولية.

وبين أن المجلس استعرض في الشأن المحلي تقارير أداء عدد من القطاعات الرئيسة والحيوية، وما سجلته من قفزات متواصلة في التنافسية والمؤشرات الدولية، مشيدا في هذا الإطار بتحقيق المملكة المركز (الثاني) على مستوى دول مجموعة العشرين، للمرة (الثانية) على التوالي، في مؤشر تنمية الاتصالات والتقنية 2024، الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات.

قرارات مجلس الوزراء

تفويض رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي - أو من ينيبه - بالتباحث مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، في شأن مشروع الاتفاقية الثلاثية بين حكومة المملكة والمركز الدولي لأبحاث وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي «المركز»، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، في شأن تصنيف المركز مركزا من الفئة الثانية تحت رعاية اليونسكو، والتوقيع عليه عن حكومة المملكة ، وتفويض رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي - أو من ينيبه - بالتباحث مع المنظمة في شأن مشروع الاتفاقية المشار إليها، والتوقيع عليه عن المركز الدولي لأبحاث وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي.

اتفاقية عامة للتعاون بين حكومتي المملكة وسيراليون.

مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة، ووزارة الخارجية والتعاون الدولي في سيراليون.

تفويض وزير الخارجية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانبين: الإسواتيني والأندوري، في شأن مشروعي اتفاقيتين عامتين للتعاون بين حكومة المملكة وكل من: مملكة إسواتيني، وإمارة أندورا، والتوقيع عليهما.

تفويض وزير البيئة والمياه والزراعة - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الهندي، في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة، والمجلس الهندي للبحوث الزراعية في الهند، في المجال الزراعي.

تفويض وزير البيئة والمياه والزراعة - أو من ينيبه - بالتباحث مع الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن، في شأن مشروع بروتوكول التعاون الإقليمي في إدارة المصائد وتربية الأحياء البحرية في البحر الأحمر وخليج عدن.

تفويض وزير الصحة - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب التايلاندي، في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الصحة في المملكة، ووزارة الصحة في تايلاند، للتعاون في المجالات الصحية.

تفويض وزير التعليم - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب التشادي، في شأن مشروع مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين وزارة التعليم في المملكة، ووزارة التعليم العالي والبحث والابتكار في تشاد.

مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الإذاعي والتلفزيوني، بين هيئة الإذاعة والتلفزيون في المملكة، وهيئة الإذاعة والتلفزيون في جيبوتي.

مذكرتا تفاهم بين هيئة الحكومة الرقمية في المملكة وكل من: وزارة الاقتصاد الرقمي والابتكار في جيبوتي، وهيئة مجتمع المعلومات في رواندا، للتعاون في مجالات الحكومة الرقمية.

مذكرة تفاهم بين هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار في المملكة، ووزارة العلوم والابتكار والتقنية في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، للتعاون في مجال البحث والابتكار.

تفويض وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني - أو من ينيبه - بالتوقيع على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة، وحكومة أنتيغوا وباربودا، في مجال خدمات النقل الجوي.

تفويض وزير البيئة والمياه والزراعة، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الزراعية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد)، في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين صندوق التنمية الزراعية في المملكة، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد)، للتعاون في مجال تنمية القطاع الزراعي.

تجديد عضوية الدكتور فيصل بن سلطان السبيعي، والدكتور عمر بن دعيج بن عميرة، في مجلس إدارة المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه، من المتخصصين وذوي الخبرة في مجال عمل المركز.

اعتماد الحسابات الختامية لجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، وجامعة المجمعة، لأعوام مالية سابقة.

تعيينات وترقيات