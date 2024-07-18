ولي العهد يبحث التعاون مع وفد مجلس الشيوخ الأمريكي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استقبل ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان ، في جدة أمس الأول، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي السيناتور كريس فان هولين والوفد المرافق له.

وجرى، استعراض علاقات الصداقة الثنائية وأوجه التعاون بين البلدين، بالإضافة إلى بحث عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاستقبال، وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد العيبان.

فيما حضر من الجانب الأمريكي، سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة مايكل راتني.

من جهة أخرى أجرى ولي العهد اتصالا هاتفيا، بالدكتور مسعود بزيشكيان، هنأه فيه بمناسبة فوزه بالانتخابات الرئاسية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وأشاد ولي العهد والرئيس الإيراني بما وصلت إليه العلاقات الثنائية بين البلدين من تطور على عدد من الأصعدة، مؤكدين أهمية مواصلة تعزيز التعاون في مختلف المجالات.

وأعرب الرئيس الإيراني، عن شكره وتقديره لولي العهد على مشاعره الطيبة.

كما بعث ولي العهد برقية تهنئة لرئيس وزراء نيبال كي بي شارما أولي، بمناسبة أدائه اليمين الدستورية رئيسا للوزراء في نيبال.