رفع الكفاءة المهارية لرواد الأعمال في مجالات الحرف اليدوية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استكمل المعهد الملكي للفنون التقليدية «ورث» برامج التمكين المهني، بهدف نقل وتطوير قدرات المستفيدين الذين أسسوا مشاريع تجارية في الفنون التقليدية، عبر بناء خطة نمو وتطوير ملائمة لاحتياجات سوق العمل، تهدف لرفع الكفاءة المهارية لرواد الأعمال في مجالات الحرف اليدوية والفنون التقليدية، الذي يمنح المستفيدين فرصة الالتقاء بنماذج لديها نجاحات حالية في مجالات السوق المحلي والدولي. وتضمنت البرامج ورش عمل جماعية وجلسات فردية استشارية لطلاب وحرفيين أثبتوا تميزهم في برامج سابقة كحاضنة أعمال الفنون التقليدية 2023 ودورات التعليم المستمر، تم اختيارهم وفق معايير موضوعة بعناية تشمل خبرتهم في الحرفة وتمكنهم من بناء علاماتهم التجارية الخاصة، ومدى تطوير وتحسين نماذج الأعمال الخاصة بمشاريع منتجاتهم، وتسويقها وتعزيز نموها وعرضها لجذب الفرص الاستثمارية، وتوفير فرص أعمال لهم، سعيا لنقل أعمالهم الفنية إلى مراحل متقدمة، إضافة إلى تعزيز مشاركاتهم في المشاريع النوعية والمعارض والفعاليات. أهداف ورش العمل الجماعية: تعريف المشاركين بالحلول التمويلية وغير التمويلية.

تمكين رواد الأعمال في القطاع الثقافي ودعمهم في توسع مشاريعهم وأعمالهم التجارية.

مشاركة مؤسسة الجبل الفيروزي «تركواز ماونتن» بصفتها شريكا استشاريا لتعزيز تنمية القدرات والمواهب الوطنية الشغوفة.

التمكين المهني على مستوى ريادة الأعمال في مجالات الفنون التقليدية بتبني ودعم كامل من ورث.

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