شكرا لقرائتكم خبر تعزيز المهارات العملية للطلاب في مجال الطاقة النووية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لتعزيز المهارات العملية في مجال الطاقة النووية، أطلقت مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة البرنامج التدريبي الصيفي المتخصص في مجال الطاقة النووية، وذلك بالتعاون مع جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، والذي يستهدف طلاب الجامعة من المختصين في برنامج البكالوريوس في الهندسة النووية.

ويستمر البرنامج التدريبي 8 أسابيع، حيث انطلقت الأسابيع الأربعة الأولى في المملكة، تليها 4 أسابيع في كوريا في معهد أبحاث الطاقة النووية الكوري «كايري» «KAERI».

ويهدف البرنامج التدريبي إلى تعزيز المعرفة التقنية والمهارات العملية في مجال الطاقة النووية لدى طلاب الجامعة، وذلك من خلال تقديم محاضرات تخصصية وتجارب علمية على المفاعلات النووية البحثية، بالإضافة إلى الزيارات الميدانية للمرافق والمفاعلات النووية في جمهورية كوريا الجنوبية.

ويأتي هذا البرنامج في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها المدينة لتعزيز المعرفة في مجال الطاقة الذرية، والإسهام في رفع جودة التعليم النظري والعملي وتطوير البنية التحتية للتعليم، من خلال تدريب طلبة الجامعات والمعاهد وحثهم على الانخراط المبكر في المشاريع الدولية في مجال الطاقة النووية، وزيادة الخريجين المؤهلين للعمل في مشاريع الطاقة الذرية في المملكة، ودعم سوق العمل بمتخصصين في المجالات ذات العلاقة.

أهداف البرنامج التدريبي: