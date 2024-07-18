تعزيز المهارات العملية للطلاب في مجال الطاقة النووية

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ويستمر البرنامج التدريبي 8 أسابيع، حيث انطلقت الأسابيع الأربعة الأولى في المملكة، تليها 4 أسابيع في كوريا في معهد أبحاث الطاقة النووية الكوري «كايري» «KAERI».
ويهدف البرنامج التدريبي إلى تعزيز المعرفة التقنية والمهارات العملية في مجال الطاقة النووية لدى طلاب الجامعة، وذلك من خلال تقديم محاضرات تخصصية وتجارب علمية على المفاعلات النووية البحثية، بالإضافة إلى الزيارات الميدانية للمرافق والمفاعلات النووية في جمهورية كوريا الجنوبية.
ويأتي هذا البرنامج في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها المدينة لتعزيز المعرفة في مجال الطاقة الذرية، والإسهام في رفع جودة التعليم النظري والعملي وتطوير البنية التحتية للتعليم، من خلال تدريب طلبة الجامعات والمعاهد وحثهم على الانخراط المبكر في المشاريع الدولية في مجال الطاقة النووية، وزيادة الخريجين المؤهلين للعمل في مشاريع الطاقة الذرية في المملكة، ودعم سوق العمل بمتخصصين في المجالات ذات العلاقة.
أهداف البرنامج التدريبي:
- تعزيز المهارات العملية في مجال الطاقة النووية.
- تجارب علمية على المفاعلات النووية البحثية.
- الزيارات الميدانية للمرافق والمفاعلات النووية.
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