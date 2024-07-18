تحديد الفرق المختارة لتحدي صناعة الأفلام خلال 48 ساعة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت مؤسسة «البحر الأحمر» السينمائي عن الفرق المختارة للنسخة الرابعة من تحدي صناعة الأفلام خلال 48 ساعة، الذي انطلق في يونيو الماضي، بالتعاون مع القنصلية العامة لفرنسا في جدة، وسفارة فرنسا في المملكة، والرابطة الفرنسية التابعة للقنصلية الفرنسية.

وستحظى الفرق المرشحة للدخول في غمار هذا التحدي الإبداعي؛ بفرصة الحصول على ورش عمل فنية وبرامج إرشادية ستقام بتاريخ 19-20 يوليو الحالي، منها ورشة عمل في إخراج الأفلام وأخرى في الكتابة والمونتاج، وستستعد الفرق لخوض السباق يومي 26 - 27 يوليو لمدة 48 ساعة، في حين سيتم الإعلان عن الفريقين الفائزين في 19 سبتمبر المقبل.

وستقدم القنصلية الفرنسية لـ 15 من أعضاء الفرق المختارة يومين من ورش العمل المهنية في جدة والرياض مع خبراء من فرنسا والمملكة، وستشتمل ورش العمل المهنية على عروض لأفلام قصيرة ومناقشات حول الصناعة، حيث سيتم اختيار الفريقين الفائزين من قبل لجنة التحكيم، ومع انتهاء التحدي سيتم الإعلان عن الفائزين بتاريخ 19 سبتمبر المقبل، حيث سيحظى قائدا الفريقين الفائزين بفرصة إقامة مميزة في المهرجان الدولي للأفلام القصيرة في كليرمون فيران بفرنسا لعام 2025م، الذي تنظمه القنصلية الفرنسية في جدة، بالإضافة إلى ذلك، ستعرض الأفلام الفائزة في الدورة القادمة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي في ديسمبر 2024م.

من أهداف التحدي: