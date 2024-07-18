فرز ثالث للقبول الالكتروني الموحد للطلاب بالجامعات

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت اللجنة الإشرافية للقبول الالكتروني الموحد للطلاب والطالبات في الجامعات الحكومية والكليات التقنية بمنطقة الرياض، عن إجراء فرز ثالث إضافي في بوابتي القبول الموحد للطلاب والطالبات لعام 1446 هـ، حرصا على الاستفادة من المقاعد المتوفرة. وحددت اللجنة موعد إعلان النتائج وبدء تأكيد القبول للفرز الثالث والأخير عبر بوابتي القبول الموحد للطلاب والطالبات الثلاثاء 17 / 01 / 1446هـ الموافق

23 / 07 / 2024م، فيما سيكون آخر موعد لتأكيد القبول للفرز الثالث والأخير الـ12 ظهرا الخميس 1446/1/19 هـ، الموافق 2024/7/25 م.

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