اتفاقية ثلاثية تعزز اهتمام المملكة بأخلاقيات الذكاء الاصطناعي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يعد المركز الدولي لأبحاث وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي (ICAIRE) واحدا من أهم الجهود التي بذلتها الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي «سدايا» باسم المملكة للتعبير عن اهتمام القيادة الرشيدة بأخلاقيات الذكاء الاصطناعي حتى يعم خيرها على البشرية جمعاء، في ظل تزايد تأثيرات هذه التقنيات في كل ما يحيط بنا في عالمنا المعاصر من مؤسسات وأفراد، الأمر الذي تطلب وجود إطار تنظيمي دولي يحكم التعامل مع نظم هذه التقنيات.

ويأتي تفويض مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي - أو من ينيبه - بالتباحث مع منظمة (اليونسكو) في شأن مشروع الاتفاقية الثلاثية بين حكومة المملكة والمركز الدولي لأبحاث وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي و«اليونسكو»، بشأن تصنيف المركز مركزا من الفئة الثانية تحت رعايتها، والتوقيع عليه عن حكومة المملكة، وتفويض رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي - أو من ينيبه - بالتباحث مع اليونسكو في شأن مشروع الاتفاقية المشار إليها، والتوقيع عليه عن المركز الدولي لأبحاث وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي، مكملا للجهود الدولية القائمة التي تبذلها المملكة من أجل الإسهام في تحقيق الصالح العام للمجتمعات البشرية في مختلف المجالات ومنها أخلاقيات الذكاء الاصطناعي.

وفي ظل ما تجده الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي من دعم مستمر ومتواصل من ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجاس إدارة الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي الأمير محمد بن سلمان، فقد كثفت الهيئة جهودها في رفع مستوى الوعي باستخدامات تقنيات الذكاء الاصطناعي تحقيقا لمستهدفات رؤية السعودية 2030، الرامية إلى التحول الرقمي وصناعة مجتمع المعرفة، من خلال توفير الدعم للبحث والتطوير والاستشارة في مجال الذكاء الاصطناعي وزيادة الوعي بأخلاقيات الذكاء الاصطناعي، وبناء القدرات الوطنية في هذا المجال.

4 مجالات لمركز (ICAIRE)