«موسم جدة» يحظى بتفاعل ترفيهي لمحبي الهوايات المتنوعة

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وشهدت مناطق موسم جدة منذ انطلاق الفعاليات فيها مجموعة كبيرة من الفعاليات الاستثنائية التي تستعرض عددا من التجارب المناسبة لجميع الأذواق والفئات العمرية من العائلات والأطفال والشباب، لصناعة البهجة والفرح على الزوار، ومشاركتهم الفعاليات والأنشطة المصاحبة التي تشتمل على عروض الدرونز، والألعاب النارية، والعروض المرئية، فضلا عن العروض المتجولة.
ولتعزيز «موسم جدة 2024» يقام عدد من الأنشطة والفعاليات الترفيهية والسياحية والثقافية في عدد من مناطق الموسم الخاصة ومنها: منطقة «سيتي ووك» التي تضم مزيجا متنوعا من التجارب التفاعلية، والألعاب الحركية والمهارية.
أبرز مميزات موسم جدة:
- أتاح بتنوع فعالياته للجميع إمكانية الاستمتاع بأوقاتهم.
- خيارات ترفيهية لقضاء أجمل اللحظات.
- مناطقه المتنوعة وجهة للباحثين عن جماليات الترفيه.
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