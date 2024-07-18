«موسم جدة» يحظى بتفاعل ترفيهي لمحبي الهوايات المتنوعة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حظي موسم جدة المقام حاليا تحت شعار «من جديد» بتفاعل وإقبال لافت من الزوار من داخل المملكة، والسياح القادمين من الخارج، وذلك لما يحمله من قيمة ترفيهية واجتماعية كبرى لدى مختلف الفئات المجتمعية على حد سواء.

وشهدت مناطق موسم جدة منذ انطلاق الفعاليات فيها مجموعة كبيرة من الفعاليات الاستثنائية التي تستعرض عددا من التجارب المناسبة لجميع الأذواق والفئات العمرية من العائلات والأطفال والشباب، لصناعة البهجة والفرح على الزوار، ومشاركتهم الفعاليات والأنشطة المصاحبة التي تشتمل على عروض الدرونز، والألعاب النارية، والعروض المرئية، فضلا عن العروض المتجولة.

ولتعزيز «موسم جدة 2024» يقام عدد من الأنشطة والفعاليات الترفيهية والسياحية والثقافية في عدد من مناطق الموسم الخاصة ومنها: منطقة «سيتي ووك» التي تضم مزيجا متنوعا من التجارب التفاعلية، والألعاب الحركية والمهارية.

أبرز مميزات موسم جدة: