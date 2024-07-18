شكرا لقرائتكم خبر نظام دعم موحد لتجويد الأداء بتعليم مكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلق المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة عبدالله الغنام، بحضور المساعد للخدمات المهندس عماد الحربي، ومديري الإدارات المستهدفة في المرحلة الأولى، نظام الدعم الموحد ضمن مشروع وزارة التعليم لتطوير ومراقبة الأعمال، والارتقاء بجودة الأداء. ويتميز النظام بتوحيد قنوات الدعم الفني لمختلف قطاعات التعليم، ضمن منظومة واحدة ورقم اتصال موحد. ويستهدف النظام في مرحلته الأولى مجالات الخدمات المشتركة: خدمات المباني، والأمن والسلامة، وخدمات التقنية، إذ يسهم في تسهيل الخدمات ورفع مستوى جودتها، ولضمان استمرارية العمل في جميع الأوقات.

كانت هذه تفاصيل خبر نظام دعم موحد لتجويد الأداء بتعليم مكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.