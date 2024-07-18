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ولي العهد يبحث مستجدات الأوضاع في غزة مع الرئيس الفرنسي

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واس - جدة 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - تلقى صاحب السمو الملكي الأمير بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اتصالاً هاتفياً اليوم، من الرئيس إيمانويل ماكرون، رئيس الجمهورية الفرنسية.
وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية والتعاون القائم بين البلدين.
كما تم بحث عددٍ من القضايا الإقليمية والدولية وعلى رأسها مستجدات الأوضاع في غزة والأزمة الأوكرانية الروسية والجهود المبذولة بشأنها لتحقيق الأمن والاستقرار.
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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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