شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد يبحث مستجدات الأوضاع في غزة مع الرئيس الفرنسي والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اتصالاً هاتفياً اليوم، من الرئيس إيمانويل ماكرون، رئيس الجمهورية الفرنسية.
وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية والتعاون القائم بين البلدين.
كما تم بحث عددٍ من القضايا الإقليمية والدولية وعلى رأسها مستجدات الأوضاع في غزة والأزمة الأوكرانية الروسية والجهود المبذولة بشأنها لتحقيق الأمن والاستقرار.
وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية والتعاون القائم بين البلدين.
كما تم بحث عددٍ من القضايا الإقليمية والدولية وعلى رأسها مستجدات الأوضاع في غزة والأزمة الأوكرانية الروسية والجهود المبذولة بشأنها لتحقيق الأمن والاستقرار.