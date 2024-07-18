شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة تدين وتستنكر استهداف مدرسة الرازي التابعة لـ"الأونروا" في غزة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعربت المملكة العربية السعودية عن إدانتها واستنكارها الشديدين لاستهداف مدرسة الرازي التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا) في مخيم النصيرات بغزة، واستهداف منطقة العطار في خان يونس.
وجاء في بيان لوزارة الخارجية عبر حسابها على منصة إكس: "تعرب وزارة الخارجية عن إدانة واستنكار المملكة العربية السعودية الشديدين، استهداف مدرسة الرازي التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا) في مخيم النصيرات بغزة، واستهداف منطقة العطار في خان يونس، ما أودى بحياة العشرات وإصابة المئات في اعتدائين جديدين لسلسلة متكررة من الانتهاكات لآلة الحرب الإسرائيلية على المدنيين العزّل".
وتابع: "كما تؤكد المملكة المسؤولية القانونية والإنسانية والأخلاقية الملقاة على عاتق المجتمع الدولي لتفعيل آليات
المحاسبة الدولية، ووضع حد لهذه الانتهاكات المستمرة للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية من قبل قوات
الاحتلال الإسرائيلية، وتحذر من أن استمرار الفشل في ذلك لا يعبر عن عجز وضعف مؤسسات المجتمع الدولي فحسب، بل ينذر بتبعات تتعدى هذه الأزمة وتمس أسس الشرعية الدولية ومصداقيتها، ومدى قدرتنا على حفظ الامن والاستقرار الإقليمي والدولي مستقبلًا".
وجاء في بيان لوزارة الخارجية عبر حسابها على منصة إكس: "تعرب وزارة الخارجية عن إدانة واستنكار المملكة العربية السعودية الشديدين، استهداف مدرسة الرازي التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا) في مخيم النصيرات بغزة، واستهداف منطقة العطار في خان يونس، ما أودى بحياة العشرات وإصابة المئات في اعتدائين جديدين لسلسلة متكررة من الانتهاكات لآلة الحرب الإسرائيلية على المدنيين العزّل".
جرائم الإبادة الجماعية الاسرائيليةوأضاف البيان: "تجدد المملكة رفضها القاطع لاستمرار جرائم الإبادة الجماعية الاسرائيلية، مع مطالبتها بالوقف الفوري لإطلاق النار، وضمان حماية المدنيين والمنشآت الإغاثية والعاملين فيها، وتحمل المملكة قوات الاحتلال الإسرائيلية كامل المسؤولية جرّاء استمرار خرقها لكل الأعراف والقوانين الدولية والإنسانية".
وتابع: "كما تؤكد المملكة المسؤولية القانونية والإنسانية والأخلاقية الملقاة على عاتق المجتمع الدولي لتفعيل آليات
المحاسبة الدولية، ووضع حد لهذه الانتهاكات المستمرة للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية من قبل قوات
الاحتلال الإسرائيلية، وتحذر من أن استمرار الفشل في ذلك لا يعبر عن عجز وضعف مؤسسات المجتمع الدولي فحسب، بل ينذر بتبعات تتعدى هذه الأزمة وتمس أسس الشرعية الدولية ومصداقيتها، ومدى قدرتنا على حفظ الامن والاستقرار الإقليمي والدولي مستقبلًا".