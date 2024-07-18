شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الصباح الباكر.. ضباب خفيف على أجزاء من 3 مناطق والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد من شبورة مائية (ضباب خفيف) على أجزاء من 3 مناطق صباح الخميس، تبدأ الساعة 1 صباحًا، وتستمر حتى الساعة 8 صباحًا.
ويصاحب الضباب تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية (3 – 5) كيلومترات.
ويصاحب الضباب تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية (3 – 5) كيلومترات.
مكة المكرمةتشهد الليث والشعيبة وثول ورابغ شبورة مائية (ضباب خفيف). للتفاصيل This is a Twitter Status This is a Twitter Status This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA)
الإنذار الأصفر - #منطقة_مكة_المكرمة - #الليث— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA) July 17, 2024
للتفاصيل https://t.co/9SnNKeSxPo #الإنذار_المبكر #طقس_السعودية#المركز_الوطني_للأرصاد pic.twitter.com/0U0LXNHvuJ