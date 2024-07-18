شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الصباح الباكر.. ضباب خفيف على أجزاء من 3 مناطق والان نبدء بالتفاصيل

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الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد من شبورة مائية (ضباب خفيف) على أجزاء من 3 مناطق صباح الخميس، تبدأ الساعة 1 صباحًا، وتستمر حتى الساعة 8 صباحًا.ويصاحب الضباب تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية (3 – 5) كيلومترات.تشهد الليث والشعيبة وثول ورابغ شبورة مائية (ضباب خفيف). للتفاصيل This is a Twitter Status This is a Twitter Status This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA)ويتوقع "الأرصاد" أن تشهد الوجه وأملج ضبابًا في ساعات الصباح الباكر.كما تشهد الرايس وينبع شبورة مائية تنتهي الساعة 8 صباحًا.