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طقس الصباح الباكر.. ضباب خفيف على أجزاء من 3 مناطق

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد من شبورة مائية (ضباب خفيف) على أجزاء من 3 مناطق صباح الخميس، تبدأ الساعة 1 صباحًا، وتستمر حتى الساعة 8 صباحًا.
ويصاحب الضباب تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية (3 – 5) كيلومترات.

مكة المكرمة

تشهد الليث والشعيبة وثول ورابغ شبورة مائية (ضباب خفيف). للتفاصيل This is a Twitter Status This is a Twitter Status This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA)

تبوك

ويتوقع "الأرصاد" أن تشهد الوجه وأملج ضبابًا في ساعات الصباح الباكر.

المدينة المنورة

كما تشهد الرايس وينبع شبورة مائية تنتهي الساعة 8 صباحًا.
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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