شكرا لمتابعة خبر عن الغيدان : ابنتي أصيبت بالتأتأة ونجحت في علاجها ..فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - روي الكاتب والإعلامي صلاح الغيدان كيف تعامل مع اصابة ابنته الكبري والتي اصيبت بالتأتأة منذ المرحلة الابتدائية ، مؤكداً انه رفض التعليق علي طريقة كلامها ونجحت معها .

ونصح الغيدان كل من لديه طفل يعاني من التأتأة لا تدقدق ولا تحسسها بأي شي ، واشار في حديثه أن هذه الطريقة نجحت مع ابنته وحاليا هي منطلقة و فنانة في الخطابة .

وأضاف الغيدان أن هذه النصيحة تتضمن ايضاً أي طفل سواء يعاني من ضعف النظر ويرتدي نظارة او مصاب بالحول .

والجدير بالذكر أن التلعثم الحقيقي يحدق لما يقرب من 1% فقط من الأطفال عادةً في مرحلة الطفولة، بين سن 2 و 4 سنوات، ومع ذلك فقد يبدأ أيضًا في وقتٍ لاحق، ويكون أكثر شيوعًا لدى الأولاد عن الفتيات و في بعض الأحيان يختفي التلعثم من تلقاء نفسه كما في حالة التأتأة التنموية، كذلك التلعثم الناجم عن صدمة نفسية وفي العموم، تختلف طرق العلاج وفقًا لعمر الطفل .