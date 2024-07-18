شكرا لمتابعة خبر عن مواطنون يفزعون لمساعدة فتاة سويدية تائهة خلال رحلتها إلى جدة .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عبرت فتاة سويدية تائهة عن إعجابها بفزعة مواطنين لمساعدتها خلال رحلتها إلى جدة بعدما علقت دراجتها النارية في الرمال.

وأوضحت الرحالة السويدية “كريستينا” أنها كانت على بعد عدة كيلو مترات من الطريق عندما ضلت طريقها، مشيرة إلى أنها فكرت أن تذهب للطريق وتبحث عن أي مزرعة قد يتواجد بها أشخاص يساعدونها.

ولفتت إلى أنها عثرت على سيارة فطلبت المساعدة من قائدها ومن معه واستجابا لها وساعدها في تحرير دراجتها، فسعدت بذلك وشكرتهما، مضيفة أن من ساعدها هما أشرف ومحمد.

كما سعدت أيضا عندما وجدت في طريقها عدد من المواطنين وهم يقفون من أجل عرض المساعدة عليها ومنهم من عرض عليهم إعطاء المياه، كما قابلها آخر وسألها عن وجهتها وإذا ما كانت تحتاج لمساعدة أم لا.

ونوهت بأنها وصلت إلى جدة واستمعت بمنظر البحر والرمال، كما زارت مصنع الولارد برفقة مواطن يدعى ساري، وهو رجل لطيف معها، كما استعرضت جولتها للمصنع وطريقة صنع العطور.