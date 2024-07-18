السعودية | ولي العهد يجري اتصالاً هاتفياً برئيس مجلس الوزراء العراقي

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اتصالاً هاتفياً اليوم، بدولة الأستاذ محمد شياع السوداني رئيس مجلس الوزراء في جمهورية العراق.

وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات السعودية العراقية وسبل تعزيزها في مختلف المجالات.

كما تم بحث عددٍ من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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