السعودية | وزير السياحة في مؤتمر التواصل الحكومي : وصلنا خلال النصف الأول من العام الجاري إلى 60 مليون سائح أنفقوا 143 مليار ريال

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن وزير السياحة في مؤتمر التواصل الحكومي : وصلنا خلال النصف الأول من العام الجاري إلى 60 مليون سائح أنفقوا 143 مليار ريال والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

استعرض معالي وزير السياحة الأستاذ أحمد بن عقيل الخطيب، العديد من المنجزات في منظومة السياحة الوطنية وما حققته المملكة من قفزات نوعية بدعم وتمكين من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله- في مجال السياحة، التي حققت أرقاماً قياسية خلال السنوات الماضية وما وصلت إليه من أرقام خلال النصف الأول من عام ٢٠٢٤م حيث بلغ عدد السياح 60 مليون سائح أنفقوا خلالها 143 مليار ريال حسب البيانات الأولية.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الحكومي الذي عقده مركز التواصل الحكومي اليوم، في قصور آل أبو سراح التراثية بقرية العزيزة غرب مدينة أبها بمنطقة عسير، بحضور معالي وزير الاعلام الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري.

وقال وزير السياحة : “تنعم بلادنا ولله الحمد بنعم كثيرة ومنها تعدد الوجهات السياحية والتنوع المناخي، وما تحظى به منطقة عسير خلال موسم الصيف من اعتدال في الأجواء وتدنٍ في درجات الحرارة مقارنة بمعظم المدن في العالم، وسط أجواء غائمة وبدرجة حرارة لا تتجاوز 23 درجة مئوية، وسط تنوع في القرى التراثية ذات الطابع التاريخي، والمزارع الزاخرة بالمنتوجات المحلية، وما تقدمه السفرة العسيرية للزائر من تنوع في الأطباق الشهية التي تحكي قصص جميلة من الماضي”، مشيرًا إلى أن رؤية المملكة 2030 ارتكزت على القطاع السياحي الذي يعد من اهم القطاعات في تعظيم القيمة الاقتصادية والاجتماعية لكثير من القطاعات، لتأتي رؤية المملكة 2030 لتعزز قطاع السياحة، وأطلقت الإستراتيجية الوطنية للسياحة في سبتمبر 2019م, ثم أطلقت التأشيرة السياحية للتعرف على ثرواتها وعاداتها وتقاليدها في 13 منطقة بما تحتويه من سواحل وجبال وسهول وحضارة وتاريخ بثقافات وعادات وتراث عريق.

وأعلن الخطيب عن تدشين برنامج بكالوريوس إدارة الضيافة الدولية بالشراكة بين وزارة السياحة وجامعة الملك خالد وجامعة هونج كونج بوليتكنك بحضور سمو أمير منطقة عسير، إضافة لتوقيع مذكرة تفاهم بين وزارة السياحة وشركة كليات التميز؛ بهدف تنمية القدرات البشرية السياحية والتوسع في الكليات التقنية العالمية التخصصية ومعاهد الشراكات الإستراتيجية في مجال السياحة والضيافة، كما تم إنشاء معهد الشراكة الإستراتيجية للسياحة والضيافة بين وزارة السياحة وشركة كليات التميز في عسير، وزف معاليه بشرى تخصيص 10 آلاف فرصة تدريبية داخل وخارج المملكة للعاملين في القطاع السياحي بمنطقة عسير.

وبيّن أن الطموحات التي احتوتها الإستراتيجية الوطنية للسياحة هو الوصول إلى أكثر من 150 مليون سائح محلي ودولي بحلول 2030م والذي تحقق بفضل الله العام الماضي بالوصول إلى 109 ملايين سائح محلي ودولي، مما سيعزز لرفع مساهمة السياحة في إجمالي الناتج المحلي إلى 10% بحلول 2030، وزيادة معدلات التوظيف من 650 ألف وظيفة تقريباً في 2019 ليصل إلى 1.6 مليون وظيفة بحلول 2030م.

وأضاف الخطيب “أن صندوق التنمية السياحي يجسد دورًا هامًا في تقديم التمويل لعدد من المشاريع السياحية المميزة حيث ساهم الصندوق في أكثر من 7.4 مليارات ريال لتمكين أكثر من 100 مشروع سياحي في مختلف مناطق المملكة تجاوزت قيمتها 35 مليار ريال حيث توفر أكثر من 7500 غرفة وجناح فندقي في الوجهات السياحية”، مشيرًا إلى أن الصندوق موّل في منطقة عسير 10 مشروعات كبرى تنوعت بين الفنادق العالمية ولمشاريع متعددة الاستخدامات بقيمة تجاوزت مليار ريال وشملت علامات الفنادق العالمية إنتركونتيننتال رزيدنس في أبها ودبل تري في محافظة خميس مشيط وبوليفارد خيال ووك.

وأكد معالي وزير السياحية على أهمية تنمية القدرات البشرية السياحية حيث خصصت المملكة ميزانية استثنائية لتدريب وتأهيل السعوديين والسعوديات داخل المملكة وخارجها بالتعاون مع جهات التعليم والتدريب السياحي الرائدة في سويسرا وبريطانيا وإسبانيا لتكون الكوادر الوطنية هي من تقدم الخدمات السياحية، حيث استهدفت الوزارة تدريب 500 ألف شاب وشابة من السعوديين والسعوديات منذ 2019م، وقد تم تدريب أكثر من 100 ألف شاب وشابة عبر عدد من البرامج التدريبية خلال العام الماضي 2023م من أبرزها برنامج “رواد السياحة 2″، كما تلقى ما يقارب 1500 شاب وشابة التدريب خارج المملكة خلال العام الماضي في أعرق الجامعات والمعاهد الدولية.

وأوضح أنه تم تجاوز عدد الوظائف في القطاع السياحي في المملكة أكثر من 925 ألف وظيفة خلال العام 2023م، وبلغت نسبة التوطين بالقطاع السياحي 26% خلال العام الماضي 2023، فيما بلغت نسبة التوطين في قطاع الضيافة 38% خلال العام الماضي 2023م، ونسبة التوطين في وكالات السفر 36% خلال العام الماضي 2023م، كما وصل عدد الملتحقين في القطاع السياحي إلى 380 ألف ملتحق خلال العام الماضي 2023م، وبلغت نسبة السعوديات العاملات في القطاع السياحي 46% خلال العام الماضي 2023م، وتجاوز متوسط رواتب السعوديين والسعوديات العاملين في قطاع السياحة أكثر من 6.4 آلاف ريال خلال العام الماضي 2023م.

واستبشر الخطيب بنمو القطاع السياحي في منطقة عسير حيث تجاوز عدد السياح المحليين والوافدين الذين زاروا المنطقة خلال العام 2023م, 8 ملايين سائح، بنسبة نمو 2.2 % مقارنة بالعام 2022م، تجاوز إجمالي الإنفاق السياحي في منطقة عسير للسياحة الوافدة والمحلية للعام 2023م أكثر من 11 مليار ريال، وبلغ أعداد العاملين في القطاع السياحي في عسير أكثر من 44 ألف موظف، كما بلغت نسبة التوطين للعاملين في القطاع حتى نهاية العام 2023م 17% .

وكشف معاليه عن صدور التقرير الإحصائي السنوي للوزارة عبر الموقع الإلكتروني والذي يوثق إنجازات قطاع السياحة وتحقيقه لعدد من المستهدفات خلال العام ۲۰۲۳م حيث تضمن التقرير بيانات عن إجمالي عدد السياح المحليين والوافديين والذين بلغوا 109 ملايين سائح خلال العام 2023م بنسبة نمو بلغت 16% مقارنة بالعام 2022م، مع تجاوز عدد السياح والوافدين إلى المملكة من الخارج خلال العام الماضي أكثر من 27 مليون سائح، تصدرتها أغراض الترفيه والعطلات بنسبة نمو 153% مقارنة بالعام 2022م، إلى جانب تجاوز إجمالي الإنفاق السياحي للسياحة الوافدة والمحلية 255 مليار ريال، بنسبة نمو بلغت 24% للعام 2023 مقارنة بعام 2022م، كما بلغ إجمالي الإنفاق للسياحة المحلية خلال العام ٢٠٢٣م أكثر من 114 مليار ريال، بنسبة نمو بلغت قرابة 7% ، مقارنة بالعام 2022م ، فيما بلغ إجمالي الإنفاق للسياحة الوافدة خلال العام 2023م أكثر من 141 مليار ريال بنسبة نمو بلغت قرابة 44% مقارنة بالعام 2022م.

وبينت أرقام النصف الأول من العام الحالي ٢٠٢٤م الأولية أنه بلغ إجمالي عدد السياح المحليين والوافدين 60 مليون سائح خلال النصف الأول من العام 2024م، وبلغ إجمالي إنفاقهم أكثر من 143 مليار ريال، حيث وصل عدد السياح المحليين 44 مليون سائح تجاوز إنفاقهم أكثر من 52 مليار ريال، ووصل عدد السياح الوافدين 15 مليون سائح بإجمالي إنفاق أكثر من 90 مليار ريال، وقد وصلت مساهمة السياحة المباشرة في الناتج المحلي الإجمالي إلى 5% في ذات الفترة.

وفي رده على أسئلة الصحافيين أشار معالي وزير السياحة أن التشريعات الجديدة التي أقرتها وزارة السياحة لتطوير القطاع جاءت بعد الاستفادة من تجارب دول لها عقود طويلة في الجانب السياحي وتمتلك أنظمة وتشريعات مجربة على أرض الواقع ، فتم الاستفادة منها وبنيت على ضوئها العديد من التشريعات المحلية التي تتوافق مع المقومات السياحية في المملكة وتم عمل لوائح وطنية مثل لوائح المرشدين السياحيين، والإيواء السكني، ومن أبرز التسهيلات فيها أن المستثمر يمكن أن يجرب الخدمة لمدة ستة أشهر وإذا لم تناسبه يطلب إلغاء التصريح ، كذلك في جانب الفنادق راعينا جميع التفاصيل الدقيقة لخدمة النزيل وبناء عليها يتم تصنيف الفندق.

وأكد الخطيب أن السعودية تعتبر من أكبر دول العالم في عدد الغرف الفندقية حيث تضم حاليا في حدود 300 ألف غرفة والمستهدف أن تكون في عام 2030 في حدود 600 ألف إلى 700 ألف غرفة، مؤكدًا أن المملكة من أسهل وأسرع الدول في مجال الاستثمار السياحي.

ورداً على سؤال لهيئة وكالة الأنباء السعودية “واس” حول إمكانية إعادة افتتاح فرع لوزارة السياحة في المنطقة وعن الدور الذي يقوم به الإعلام السياحي، أشار معاليه إلى أن الفروع سيتم النظر في افتتاحها بعد تجربة إنشاء مجالس تنموية سياحية في الخليج 365، وقد حظيت منطقة عسير بإقرار أول مجلس تنموي سياحي وسيعقد أول اجتماعاته خلال الفترة القادمة، مشيداً بدور الإعلام السياحي بكافه أشكاله في دعم خطط وزارة السياحة والتعريف بالمواقع السياحية في جميع مناطق المملكة بدعم ومتابعة من منظومة وزارة الإعلام بقيادة معالي وزير الإعلام الأستاذ سلمان الدوسري.

وحول جولته على القطاعات السياحية في عسير، أفاد أن الكثير من الشكاوى والملاحظات التي كانت تصل للوزارة قد تم حلها ومنها زيادة الأسعار التي بدأت تنخفض بشكل واضح عن السنوات الماضية، كذلك تم زيادة رحلات الطيران إلى أبها من خلال التنسيق مع الجهات ذات الاختصاص و الخطوط الجوية الوطنية حيث بلغ عدد الرحلات 26 رحلة يومية لطيران “السعودية” و “ناس”، وهو مايدعم تطبيق برنامج الربط الجوي حيث تم ربط مدن المملكة بـ 50 وجهة عالمية لتعزيز السياحة السعودية.

وعن تأثير التأشيرة الإلكترونية في زيادة أعداد السياح من خارج السعودية قال معاليه : “بدأنا عام 2019م في تطبيق التأشيرة الإلكترونية على 44 دولة حول العالم تم اختيارها بعناية وبعد الطلب الكبير من دول أخرى لتصل إلى 66 دولة، لتصبح المملكة في قائمة أسرع دول العالم في الحصول على التأشيرة”.

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