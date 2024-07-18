السعودية | ضبط شخصين طاردا آخر وتسببا بوفاته صدماً

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

باشرت شرطة محافظة الخبر، حادثة وفاة شخص بعد تعرضه للصدم أثناء ملاحقة شخصين له، حيث جرى القبض عليهما وإحالتهما إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهما.

وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية، أنه إشارة إلى المحتوى المرئي المتداول بشأن الواقعة فقد باشرت شرطة محافظة الخبر الحادثة وجرى ضبط المتهمين.

وأظهر مقطع فيديو متداول للواقعة، شخصاً وهو يسير في الشارع ومن ثم يظهر شخصين آخران ويطاردانه من الخلف، ما دفعه إلى محاولة الفرار منهما وقطع الطريق، قبل أن تصدمه سيارة كانت قادمة بسرعة من الاتجاه المقابل.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط